Jhon Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Ortiz 3 Ağu 2000 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Ortíz Marquínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Ortiz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Ortiz'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Llaneros FC

Jhon Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Ortiz şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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