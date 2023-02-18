Lahcen Dahdouh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lahcen Dahdouh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lahcen Dahdouh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lahcen Dahdouh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lahcen Dahdouh 25 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da لحسن دحدوح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lahcen Dahdouh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lahcen Dahdouh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lahcen Dahdouh'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lahcen Dahdouh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lahcen Dahdouh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lahcen Dahdouh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lahcen Dahdouh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2021 yılında FUS Rabat

12 Ağu 2022 yılında Union Touarga

30 Ocak 2023 yılında JS Soualem

Lahcen Dahdouh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lahcen Dahdouh şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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