Anas Sabyh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Sabyh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Sabyh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anas Sabyh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anas Sabyh 27 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anas Sabyh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anas Sabyh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 9 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Anas Sabyh'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anas Sabyh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anas Sabyh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anas Sabyh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anas Sabyh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Kasım 2020 yılında JS Soualem

Anas Sabyh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anas Sabyh şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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