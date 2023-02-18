Khalid El Ghafouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid El Ghafouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid El Ghafouli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid El Ghafouli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid El Ghafouli 8 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da خالد الغافولي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid El Ghafouli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zone 58 Group Sarl yapmaktadır. Khalid El Ghafouli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Khalid El Ghafouli'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid El Ghafouli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid El Ghafouli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid El Ghafouli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid El Ghafouli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CR Al Hoceima

25 Temmuz 2019 yılında Kawkab Marrak.

26 Aralık 2019 yılında Rapide Oued Zem

27 Ocak 2021 yılında Difaâ El Jadida

25 Ocak 2022 yılında OC Safi

10 Ağu 2022 yılında AS Salé

18 Ocak 2023 yılında JS Soualem

Khalid El Ghafouli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid El Ghafouli şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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