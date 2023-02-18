Mohamed El Khaloui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Khaloui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Khaloui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Khaloui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Khaloui 25 Nisan 1998 tarihinde Kenitra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد الخلوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Khaloui Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed El Khaloui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Khaloui'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Khaloui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Khaloui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Khaloui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Khaloui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Union Touarga

12 Ekim 2020 yılında FAR Reserve

1 Kasım 2020 yılında FAR Rabat

12 Ocak 2023 yılında JS Soualem

30 Haziran 2023 yılında FAR Rabat

Mohamed El Khaloui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Khaloui şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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