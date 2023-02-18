Gibril Sillah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gibril Sillah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gibril Sillah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gibril Sillah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gibril Sillah 7 Aralık 1998 tarihinde Essau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gibril Sillah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Gibril Sillah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gibril Sillah'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gibril Sillah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gibril Sillah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gibril Sillah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gibril Sillah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fortune FC

1 Temmuz 2017 yılında Teungueth FC

27 Ağu 2021 yılında Raja Casablanca

24 Ocak 2022 yılında JS Soualem

30 Haziran 2022 yılında Raja Casablanca

30 Haziran 2022 yılında Raja Casablanca

9 Ağu 2022 yılında JS Soualem

Gibril Sillah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gibril Sillah şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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