Zakaria Lahyane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Lahyane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Lahyane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Lahyane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Lahyane 5 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Lahyane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Lahyane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zakaria Lahyane'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Lahyane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Lahyane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Lahyane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Lahyane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında RAC Casablanca

30 Haziran 2013 yılında Raja Cas. U23

10 Eylül 2013 yılında Wydad Fes

30 Haziran 2014 yılında Raja Cas. U23

1 Temmuz 2015 yılında Rapide Oued Zem

1 Eylül 2017 yılında Berrechid

1 Temmuz 2018 yılında Union Touarga

1 Ağu 2021 yılında JS Massira

18 Ocak 2023 yılında JS Soualem

Zakaria Lahyane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Lahyane şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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