Mouhcine Erbibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouhcine Erbibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouhcine Erbibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouhcine Erbibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouhcine Erbibi 2 Şubat 1986 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouhcine Erbibi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mouhcine Erbibi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mouhcine Erbibi'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mouhcine Erbibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouhcine Erbibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mouhcine Erbibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouhcine Erbibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında JS Soualem

Mouhcine Erbibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouhcine Erbibi şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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