Khalid Ait Ouarkhane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Ait Ouarkhane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Ait Ouarkhane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Ait Ouarkhane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Ait Ouarkhane 22 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Ait Ouarkhane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalid Ait Ouarkhane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Khalid Ait Ouarkhane'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Ait Ouarkhane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Ait Ouarkhane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Ait Ouarkhane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Ait Ouarkhane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FAR Rabat

6 Ocak 2022 yılında Beni Mellal

30 Haziran 2022 yılında FAR Rabat

9 Ağu 2022 yılında JS Soualem

30 Haziran 2023 yılında FAR Rabat

Khalid Ait Ouarkhane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Ait Ouarkhane şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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