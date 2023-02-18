Omar Boutayeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Boutayeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Boutayeb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Boutayeb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Boutayeb 19 Nisan 1994 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عمر بوطيب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Boutayeb Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZAC yapmaktadır. Omar Boutayeb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Boutayeb'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Boutayeb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Boutayeb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Boutayeb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Boutayeb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Raja Casablanca

1 Ağu 2014 yılında Berrechid

30 Haziran 2015 yılında Raja Casablanca

31 Ocak 2022 yılında JS Soualem

Omar Boutayeb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Boutayeb şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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