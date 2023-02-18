Hicham El Allouch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham El Allouch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hicham El Allouch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hicham El Allouch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hicham El Allouch 20 Ekim 1985 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da هشام العلوش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hicham El Allouch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hicham El Allouch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 1 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Hicham El Allouch'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hicham El Allouch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hicham El Allouch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hicham El Allouch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hicham El Allouch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında O. Khouribga

3 Eylül 2014 yılında Raja Casablanca

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2017 yılında Kénitra

1 Ağu 2018 yılında JS Soualem

Hicham El Allouch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hicham El Allouch şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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