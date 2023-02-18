Abdoulaye Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoulaye Traore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdoulaye Traore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdoulaye Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Traore 16 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur.  Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Traore Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Devine Sports Management yapmaktadır. Abdoulaye Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Traore'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Traoreboyu ve yaşı kaç

Abdoulaye Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdoulaye Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2017 yılında CA Khénifra

11 Temmuz 2017 yılında Rapide Oued Zem

9 Ağu 2017 yılında Widad Témara

1 Temmuz 2018 yılında AS Salé

10 Ağu 2021 yılında JS Soualem

Abdoulaye Traore kimdir

Abdoulaye Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Traore şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Abdoulaye Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 8 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U23 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Abdoulaye Traore nereli

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