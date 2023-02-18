Yassine El Ghazouani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine El Ghazouani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine El Ghazouani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine El Ghazouani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine El Ghazouani 4 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine El Ghazouani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine El Ghazouani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Yassine El Ghazouani'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yassine El Ghazouani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine El Ghazouani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine El Ghazouani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine El Ghazouani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2021 yılında JS Soualem

Yassine El Ghazouani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine El Ghazouani şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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