Amine El Msane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine El Msane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine El Msane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine El Msane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine El Msane 30 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أمين المسن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine El Msane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine El Msane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Amine El Msane'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amine El Msane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine El Msane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine El Msane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine El Msane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2017 yılında RAC Casablanca

1 Eylül 2019 yılında JS Soualem

Amine El Msane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine El Msane şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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