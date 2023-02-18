Nacer Moustaghfir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacer Moustaghfir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacer Moustaghfir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacer Moustaghfir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacer Moustaghfir 16 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacer Moustaghfir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nacer Moustaghfir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına - tarihinde katılmıştır. Nacer Moustaghfir'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nacer Moustaghfir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nacer Moustaghfir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nacer Moustaghfir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacer Moustaghfir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacer Moustaghfir şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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