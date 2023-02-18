Zakaria Sdaigui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Sdaigui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Sdaigui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Sdaigui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Sdaigui 9 Ağu 2000 tarihinde Firenze şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İtalya,Fas uyrukludur.Gerçek adı da زكريا الصدايغي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Sdaigui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Zakaria Sdaigui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Sdaigui'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Sdaigui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zakasdag/

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Zakaria Sdaigui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Sdaigui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Zakaria Sdaigui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Sdaigui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Roma U17

31 Ocak 2017 yılında Bologna U17

30 Haziran 2017 yılında Roma A19

8 Eylül 2020 yılında Gubbio

30 Haziran 2021 yılında Roma

25 Ağu 2021 yılında Monterosi

24 Ağu 2022 yılında JS Soualem

Zakaria Sdaigui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Sdaigui şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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