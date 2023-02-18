Jawad Bassir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jawad Bassir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jawad Bassir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jawad Bassir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jawad Bassir 15 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jawad Bassir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jawad Bassir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına - tarihinde katılmıştır. Jawad Bassir'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jawad Bassir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jawad Bassir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jawad Bassir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jawad Bassir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jawad Bassir şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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