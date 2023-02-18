Mouad Bahsain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouad Bahsain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mouad Bahsain kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mouad Bahsain ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mouad Bahsain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouad Bahsain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouad Bahsain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouad Bahsain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouad Bahsain 29 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouad Bahsain Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mouad Bahsain, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mouad Bahsain'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mouad Bahsainboyu ve yaşı kaç

Mouad Bahsain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouad Bahsain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Mouad Bahsain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouad Bahsain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2020 yılında FUS Rabat

16 Ağu 2022 yılında JS Soualem

Mouad Bahsain kimdir

Mouad Bahsain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouad Bahsain şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Mouad Bahsain nereli

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