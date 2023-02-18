Achraf Ramzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Ramzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Achraf Ramzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Achraf Ramzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Achraf Ramzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Ramzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Ramzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Ramzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Ramzi 4 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur.  Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Ramzi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Achraf Ramzi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Achraf Ramzi'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Achraf Ramziboyu ve yaşı kaç

Achraf Ramzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Ramzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Achraf Ramzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Ramzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2021 yılında FUS Rabat

29 Ocak 2022 yılında JS Soualem

30 Haziran 2022 yılında FUS Rabat

8 Ağu 2022 yılında JS Soualem

30 Haziran 2023 yılında FUS Rabat

Achraf Ramzi kimdir

Achraf Ramzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Ramzi şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Achraf Ramzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U20 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Achraf Ramzi nereli

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