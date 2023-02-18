İsmail Wafik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Wafik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Wafik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Wafik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Wafik 13 Ağu 1995 tarihinde El Jadida şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da إسماعيل وافيق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Wafik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Wafik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsmail Wafik'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmail Wafik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Wafik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail Wafik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Wafik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Hassania

8 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

17 Ocak 2023 yılında JS Soualem

İsmail Wafik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Wafik şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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