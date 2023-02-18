El Mehdi Maouhoub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Mehdi Maouhoub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Mehdi Maouhoub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Mehdi Maouhoub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Mehdi Maouhoub 5 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da المهدي موهوب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Mehdi Maouhoub Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. El Mehdi Maouhoub, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. El Mehdi Maouhoub'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

El Mehdi Maouhoub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Mehdi Maouhoub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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El Mehdi Maouhoub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Mehdi Maouhoub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2021 yılında FUS Rabat

21 Ocak 2023 yılında JS Soualem

30 Haziran 2023 yılında FUS Rabat

El Mehdi Maouhoub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Mehdi Maouhoub şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

El Mehdi Maouhoub Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FUS Rabat

Fas U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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