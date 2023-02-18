Yassir Aanid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassir Aanid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassir Aanid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassir Aanid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassir Aanid 18 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassir Aanid Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassir Aanid, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına - tarihinde katılmıştır. Yassir Aanid'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassir Aanid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassir Aanid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassir Aanid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassir Aanid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassir Aanid şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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