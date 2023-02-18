Maati Tamaiazou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maati Tamaiazou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maati Tamaiazou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maati Tamaiazou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maati Tamaiazou 10 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maati Tamaiazou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maati Tamaiazou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maati Tamaiazou'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maati Tamaiazou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maati Tamaiazou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maati Tamaiazou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maati Tamaiazou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında Raja Cas. U23

21 Kasım 2020 yılında Rapide Oued Zem

16 Ağu 2021 yılında Difaâ El Jadida

31 Ocak 2023 yılında JS Soualem

Maati Tamaiazou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maati Tamaiazou şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.