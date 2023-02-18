Aymane Maghloub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymane Maghloub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymane Maghloub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymane Maghloub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymane Maghloub 16 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymane Maghloub Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aymane Maghloub, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aymane Maghloub'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymane Maghloub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymane Maghloub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymane Maghloub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymane Maghloub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2022 yılında Kawkab Marrak.

25 Ağu 2022 yılında JS Soualem

Aymane Maghloub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymane Maghloub şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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