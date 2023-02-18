Youssef Lahouizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Lahouizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Lahouizi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Lahouizi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Lahouizi 16 Temmuz 1995 tarihinde Fes şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Lahouizi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Lahouizi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Lahouizi'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youssef Lahouizi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Lahouizi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Youssef Lahouizi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Lahouizi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2022 yılında Raja Casablanca

1 Eylül 2022 yılında JS Soualem

1 Temmuz 2023 yılında Raja Casablanca

Youssef Lahouizi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Lahouizi şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.