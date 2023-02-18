Achraf Gharib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Gharib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Achraf Gharib kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Achraf Gharib ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Achraf Gharib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Gharib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Gharib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Gharib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Gharib 11 Ocak 2001 tarihinde Benslimane şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أشرف غريب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Gharib Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JCRsport yapmaktadır. Achraf Gharib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Achraf Gharib'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Achraf Gharibboyu ve yaşı kaç

Achraf Gharib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Gharib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Achraf Gharib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Gharib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Málaga Juv. A

25 Eylül 2020 yılında SCC Mohammedia

8 Eylül 2021 yılında Beni Mellal

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

9 Eylül 2022 yılında JS Soualem

Achraf Gharib kimdir

Achraf Gharib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Gharib şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Achraf Gharib nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Jurgen Damm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Damm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Damm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Damm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krsta Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krsta Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krsta Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krsta Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!