Achraf Gharib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Gharib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Gharib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Gharib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Gharib 11 Ocak 2001 tarihinde Benslimane şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أشرف غريب şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Gharib Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JCRsport yapmaktadır. Achraf Gharib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Achraf Gharib'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Achraf Gharib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Gharib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Achraf Gharib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Gharib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Málaga Juv. A

25 Eylül 2020 yılında SCC Mohammedia

8 Eylül 2021 yılında Beni Mellal

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

9 Eylül 2022 yılında JS Soualem

Achraf Gharib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Gharib şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.