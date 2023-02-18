Mehdi Aznag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Aznag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Aznag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Aznag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Aznag {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Aznag Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Aznag, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mehdi Aznag'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Aznag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Aznag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Aznag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Aznag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında JS Soualem

Mehdi Aznag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Aznag şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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