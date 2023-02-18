Moukhtar Majid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moukhtar Majid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moukhtar Majid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moukhtar Majid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moukhtar Majid 2 Ocak 1988 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da مختار ماجد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moukhtar Majid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moukhtar Majid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moukhtar Majid'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moukhtar Majid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moukhtar Majid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moukhtar Majid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moukhtar Majid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında OC Safi

29 Ağu 2022 yılında SCC Mohammedia

17 Ocak 2023 yılında JS Soualem

Moukhtar Majid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moukhtar Majid şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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