Said Azeroual kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Azeroual Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Azeroual adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Said Azeroual Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Said Azeroual 6 Aralık 1996 tarihinde Agadir şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da سعيد أزروال şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Said Azeroual Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEHBI SPORT yapmaktadır. Said Azeroual, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Said Azeroual'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Said Azeroual Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Said Azeroual isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Said Azeroual Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Said Azeroual futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2022 yılında Raja Casablanca

31 Ocak 2023 yılında JS Soualem

Said Azeroual Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Said Azeroual şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.