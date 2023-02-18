Hicham Merzaq Alaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham Merzaq Alaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hicham Merzaq Alaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hicham Merzaq Alaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hicham Merzaq Alaoui 5 Ağu 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hicham Merzaq Alaoui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hicham Merzaq Alaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına - tarihinde katılmıştır. Hicham Merzaq Alaoui'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hicham Merzaq Alaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hicham Merzaq Alaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hicham Merzaq Alaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hicham Merzaq Alaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hicham Merzaq Alaoui şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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