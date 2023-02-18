Ayman Hadidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Hadidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Hadidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Hadidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Hadidi 15 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أيمن حديدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Hadidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayman Hadidi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ayman Hadidi'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayman Hadidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman Hadidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayman Hadidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Hadidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında JS Soualem

Ayman Hadidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Hadidi şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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