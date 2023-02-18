Mehdi Fryi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Fryi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Fryi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Fryi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Fryi 1 Aralık 1987 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Fryi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Fryi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına - tarihinde katılmıştır. Mehdi Fryi'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Fryi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Fryi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Fryi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Fryi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Fryi şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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