Mansour Jawhar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansour Jawhar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansour Jawhar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansour Jawhar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansour Jawhar 19 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da منصور جوهر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansour Jawhar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mansour Jawhar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mansour Jawhar'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mansour Jawhar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mansour Jawhar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mansour Jawhar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansour Jawhar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Shabab

1 Ağustos 2017 yılında Al-Qaisumah FC

30 Haziran 2018 yılında Al-Shabab

23 Temmuz 2018 yılında Shoalah

29 Temmuz 2019 yılında Abha

20 Ekim 2020 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2021 yılında Abha

Mansour Jawhar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansour Jawhar şuan Abha Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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