Mohammed Al Kunaydiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Kunaydiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Al Kunaydiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammed Al Kunaydiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammed Al Kunaydiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Kunaydiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Al Kunaydiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Kunaydiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Kunaydiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Kunaydiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Kunaydiri 11 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد الكنيدري şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Kunaydiri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Kunaydiri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Kunaydiri'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Kunaydiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Kunaydiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammed Al Kunaydiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Kunaydiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Hilal SFC

1 Ekim 2020 yılında Al-Adalah FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Hilal SFC

4 Temmuz 2021 yılında Abha

Mohammed Al Kunaydiri kimdir

Mohammed Al Kunaydiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Kunaydiri şuan Abha Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Mohammed Al Kunaydiri nereli

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