Sari Amro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sari Amro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sari Amro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sari Amro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sari Amro 24 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da ساري عمرو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sari Amro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sari Amro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sari Amro'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sari Amro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sari Amro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sari Amro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sari Amro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2015 yılında Al-Shabab

13 Temmuz 2016 yılında Taawon

4 Ocak 2017 yılında Al-Shabab

18 Temmuz 2017 yılında Al-Wehda FC

30 Ocak 2020 yılında Abha

Sari Amro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sari Amro şuan Abha Club takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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