Musab Muharraq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musab Muharraq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musab Muharraq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musab Muharraq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musab Muharraq 24 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musab Muharraq Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına - tarihinde katılmıştır. Musab Muharraq'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Musab Muharraq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musab Muharraq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Musab Muharraq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musab Muharraq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musab Muharraq şuan Abha Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.