Nasser Al Omran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Omran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Al Omran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Al Omran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Al Omran 13 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da ناصر العمران şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Al Omran Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nasser Al Omran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nasser Al Omran'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nasser Al Omran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Al Omran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Al Omran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Al Omran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

Nasser Al Omran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Al Omran şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Nasser Al Omran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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