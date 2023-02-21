Osama Ashoor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Ashoor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama Ashoor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama Ashoor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama Ashoor 1 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da أسامة عاشور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama Ashoor Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osama Ashoor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Osama Ashoor'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osama Ashoor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama Ashoor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osama Ashoor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama Ashoor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2013 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2013 yılında Al-Riad

1 Temmuz 2016 yılında Ohod Al-Medina

1 Temmuz 2019 yılında Abha

Osama Ashoor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama Ashoor şuan Abha Club takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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