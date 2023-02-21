Abdulfattah Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulfattah Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulfattah Adam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulfattah Adam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdulfattah Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulfattah Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulfattah Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulfattah Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulfattah Adam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulfattah Adam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulfattah Adam 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan,Nijer uyrukludur.Gerçek adı da عبدالفتاح محمد آدم / Abdulfattah Mohamed Adam şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulfattah Adam Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulfattah Adam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulfattah Adam'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulfattah Adam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulfattah Adam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulfattah Adam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulfattah Adam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2018 yılında Taawon

13 Temmuz 2019 yılında Al-Nassr FC

25 Ekim 2020 yılında Al-Raed

30 Haziran 2021 yılında Al-Nassr FC

21 Ağustos 2022 yılında Abha

30 Haziran 2023 yılında Al-Nassr FC

Abdulfattah Adam kimdir

Abdulfattah Adam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulfattah Adam şuan Abha Club takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Abdulfattah Adam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 20 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Abdulfattah Adam nereli

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