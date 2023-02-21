Fahad Mohammed Al Jumaiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Mohammed Al Jumaiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Mohammed Al Jumaiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Mohammed Al Jumaiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Mohammed Al Jumaiya 10 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فهد الجميعة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Mohammed Al Jumaiya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Mohammed Al Jumaiya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fahad Mohammed Al Jumaiya'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Mohammed Al Jumaiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Mohammed Al Jumaiya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Mohammed Al Jumaiya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Mohammed Al Jumaiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Nassr FC

14 Ekim 2020 yılında Abha

30 Haziran 2021 yılında Al-Nassr FC

13 Temmuz 2021 yılında Abha

Fahad Mohammed Al Jumaiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Mohammed Al Jumaiya şuan Abha Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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