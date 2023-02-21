Mutair Al Zahrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutair Al Zahrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutair Al Zahrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mutair Al Zahrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mutair Al Zahrani 22 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مطير علي الزهراني/ Mutair Ali Al-Zahrani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mutair Al Zahrani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mutair Al Zahrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mutair Al Zahrani'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mutair Al Zahrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mutair Al Zahrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mutair Al Zahrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mutair Al Zahrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2017 yılında Taawon

1 Temmuz 2021 yılında Abha

Mutair Al Zahrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mutair Al Zahrani şuan Abha Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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