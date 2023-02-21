Amine Attouchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Attouchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Attouchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Attouchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Attouchi 1 Temmuz 1992 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Attouchi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine Attouchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 6 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Amine Attouchi'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amine Attouchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Attouchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amine Attouchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Attouchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wydad AC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Dhafra FC

6 Ağustos 2019 yılında Abha

Amine Attouchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Attouchi şuan Abha Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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