Tayeb Meziani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayeb Meziani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tayeb Meziani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tayeb Meziani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tayeb Meziani 27 Şubat 1996 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da طيب مزياني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tayeb Meziani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Tayeb Meziani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tayeb Meziani'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tayeb Meziani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tayebmeziani26/

Tayeb Meziani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tayeb Meziani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tayeb Meziani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tayeb Meziani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2014 yılında Paradou AC

29 Ağustos 2017 yılında AC Le Havre

30 Ocak 2018 yılında Paradou AC

23 Şubat 2018 yılında Stumbras

5 Haziran 2018 yılında Paradou AC

16 Aralık 2018 yılında Esperance

31 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2021 yılında ES Sahel

10 Ocak 2022 yılında Abha

Tayeb Meziani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tayeb Meziani şuan Abha Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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