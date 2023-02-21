Saad Al Salouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Salouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Al Salouli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Al Salouli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Al Salouli 25 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سعد السلولي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Al Salouli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Al Salouli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saad Al Salouli'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saad Al Salouli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Al Salouli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Al Salouli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Al Salouli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ettifaq FC

6 Temmuz 2022 yılında Abha

Saad Al Salouli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Al Salouli şuan Abha Club takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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