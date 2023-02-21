Devis Epassy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devis Epassy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devis Epassy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Devis Epassy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Devis Epassy 2 Şubat 1993 tarihinde Soisy-sous-Montmorency şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Devis Epassy Mboka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Devis Epassy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GTS Management yapmaktadır. Devis Epassy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Devis Epassy'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Devis Epassy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/devis.epassy/

Devis Epassy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Devis Epassy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Devis Epassy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Devis Epassy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rennes B

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2013 yılında Lorient B

29 Ağustos 2014 yılında CD Guijuelo

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2015 yılında US Avranches

28 Temmuz 2016 yılında SAS Epinal

12 Ağustos 2017 yılında APO Levadiakos

29 Ocak 2020 yılında PAS Lamia

18 Temmuz 2021 yılında OFI Girit

6 Ağustos 2022 yılında Abha

Devis Epassy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Devis Epassy şuan Abha Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Devis Epassy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star 93 (1999-2003), Paris FC (2003-2008), INF Clairefontaine (2006-2008)

Kamerun takımında 16 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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