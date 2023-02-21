Abdullah Al Zoari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Zoari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Al Zoari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullah Al Zoari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abdullah Al Zoari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Zoari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Al Zoari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Zoari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Zoari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Zoari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Zoari 13 Ağustos 1987 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله الزوري / Abdullah Mohammed Abdullah Al Zori Al Dossary şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Zoari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Zoari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Zoari'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Zoari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Zoari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdullah Al Zoari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Zoari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Hilal SFC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wehda FC

30 Ocak 2020 yılında Al-Shabab

29 Ocak 2022 yılında Abha

Abdullah Al Zoari kimdir

Abdullah Al Zoari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Zoari şuan Abha Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Abdullah Al Zoari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdullah Al Zoari nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Artem Karpukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Karpukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Karpukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Karpukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmad Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmad Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantin Maradishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Maradishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantin Maradishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Maradishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Silviu Lung Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Lung Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Silviu Lung Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Lung Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!