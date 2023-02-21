Abdullah Al Zoari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Zoari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Zoari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Zoari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Zoari 13 Ağustos 1987 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله الزوري / Abdullah Mohammed Abdullah Al Zori Al Dossary şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Zoari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Zoari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Zoari'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Zoari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Zoari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Zoari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Zoari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Hilal SFC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wehda FC

30 Ocak 2020 yılında Al-Shabab

29 Ocak 2022 yılında Abha

Abdullah Al Zoari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Zoari şuan Abha Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Abdullah Al Zoari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 1 gol atmıştır.

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