Hassan Al Qead kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Al Qead Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Al Qead adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Al Qead Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Al Qead 13 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسن موسى القيد şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Al Qead Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Al Qead, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hassan Al Qead'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Al Qead Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Al Qead isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hassan Al Qead Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Al Qead futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2018 yılında Khaleej

30 Haziran 2019 yılında Al-Shabab U23

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

30 Ocak 2020 yılında Abha

10 Eylül 2020 yılında Al-Shabab

11 Eylül 2020 yılında Al-Ahli SFC

30 Haziran 2021 yılında Al-Shabab

24 Ağustos 2021 yılında Abha

Hassan Al Qead Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Al Qead şuan Abha Club takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.