Saeed Al Hamsl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Hamsl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Al Hamsl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Al Hamsl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Al Hamsl 18 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سعيد آل حمسل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Al Hamsl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Saeed Al Hamsl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 13 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Saeed Al Hamsl'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saeed Al Hamsl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Al Hamsl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Al Hamsl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Al Hamsl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Najran SC

13 Eylül 2020 yılında Abha

Saeed Al Hamsl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Al Hamsl şuan Abha Club takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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