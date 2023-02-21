Musab Habkor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musab Habkor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musab Habkor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musab Habkor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musab Habkor 24 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musab Habkor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Musab Habkor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına - tarihinde katılmıştır. Musab Habkor'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Musab Habkor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musab Habkor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musab Habkor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musab Habkor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2021 yılında Al-Kawkab

30 Haziran 2022 yılında Abha

Musab Habkor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musab Habkor şuan Abha Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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