Luis Miquissone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Miquissone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Miquissone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Miquissone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Miquissone 25 Temmuz 1995 tarihinde Tete şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mozambik uyrukludur.Gerçek adı da Luís Jose Miquissone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Miquissone Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SM-Desporto e Serviços yapmaktadır. Luis Miquissone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Miquissone'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Miquissone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Miquissone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Miquissone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Miquissone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında HCB Songo

30 Ocak 2018 yılında Sundowns

31 Ocak 2018 yılında Chippa United

30 Haziran 2018 yılında Sundowns

1 Ağustos 2018 yılında Royal Eagles

30 Haziran 2019 yılında Sundowns

1 Temmuz 2019 yılında UD Songo

2 Ocak 2020 yılında Sundowns

3 Ocak 2020 yılında Simba SC

26 Ağustos 2021 yılında El Ahly

2 Eylül 2022 yılında Abha

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Luis Miquissone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Miquissone şuan Abha Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Luis Miquissone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mozambik takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 9 gol atmıştır.

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